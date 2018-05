L’Adunata nazionale degli alpini 2018 verrà analizzata anche per il suo impatto sociale e per le energie che mobilita grazie ad una ricerca di 19 studenti iscritti al secondo anno del corso di laurea magistrale in Gestione delle organizzazioni e del territorio dell’Università di Trento.



L’idea di prendere in esame l’Adunata è nata dalla professoressa Albertina Pretto che, in collaborazione con il Coa e la Sezione Ana di Trento, ha coinvolto i suoi studenti in un ricerca sull’impatto sociologico di questo evento. Finora sono state realizzate 43 interviste, seguendo la tecnica dei racconti di vita, utili a comprendere a fondo le motivazioni delle azioni dei volontari e le loro esperienze all’interno dell’ambito organizzativo.



Gli esiti dello studio sociologico saranno presentanti in una conferenza pubblica verso fine anno.