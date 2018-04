Stabile il mercato immobiliare in Trentino Alto Adige, dove il 2018 è cominciato con un primo trimestre di valori in lievissimo aumento sul fronte delle vendite (+0,4%) e una situazione pressochè invariata per le locazioni (+0,1%). Lo rileva l’Osservatorio sul mercato residenziale della regione di Immobiliare.it.



A marzo 2018 il prezzo medio richiesto per la vendita di immobili residenziali in Trentino Alto Adige è stato di 2.808 euro al metro quadro, il 48% in più rispetto alla media nazionale. Più alti rispetto alla media italiana anche i canoni di locazione richiesti: affittare casa in Trentino Alto Adige costa in media il 13% in più.

Secondo Immobiliare.it, inoltre, nelle due città capoluogo la variazione trimestrale relativa ai prezzi richiesti per gli immobili in vendita è praticamente identica a Bolzano e Trento, pari al +0,6%.Per quanto riguarda gli affitti, la spesa a Bolzano è superiore, ma in questo caso l’andamento dei prezzi è diverso fra le due città. Se a Trento i canoni sono più stabili, perdendo lo 0,4% su base trimestrale, a Bolzano il calo è più evidente, -1,4%.