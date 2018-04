Sono aperte fino al primo giugno le iscrizioni al corso per operatore socio sanitario (Oss) gestito dall’Azienda provinciale per i servizi sanitari di Trento. I posti disponibili per il biennio 2018-2020 sono 40 a Rovereto, 25 a Tione, 40 a Trento e 25 a Ziano di Fiemme.



Il corso ha la finalità di formare l’operatore socio sanitario, «una figura polivalente che, all’interno di un team, collabora con altri professionisti per soddisfare i bisogni quotidiani della persona con competenze tecniche e relazionali finalizzate al recupero, al mantenimento e allo sviluppo del benessere e dell’autonomia della persona e si impegna a mantenere il comfort e l’igiene negli ambienti di vita e di cura».

Il bando e i moduli per l’iscrizione sono disponibili qui.