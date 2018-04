Inevitabile, negli abboccamenti e confronti a margine dell’assemblea dei delegati Sat, ieri a Rovereto, parlare del futuro presidente.

Chi raccoglierà l’eredità di Claudio Bassetti?

La decisione dovrebbe essere presa giovedì sera nella prima riunione utile del nuovo direttivo, e dipenderà dagli equilibri interni al nuovo Consiglio centrale.

Fino ad ora, si sono pubblicamente fatti tre nomi.

Quelli di due donne, Maria Carla Failo , della sezione di Trento, attuale vicepresidente, e di Anna Facchini (Moena), presidente della Commissione cultura e biblioteca.

Due nomi in continuità con la gestione Bassetti. Il terzo è quello di Roberto Bertoldi (Sosat), ex dirigente della Protezione civile della Provincia, che è stato presidente della Commissione rifuti e direttore dei corsi della Scuola Graffer.

Ieri, s’è fatto il nome anche del giudice Carlo Ancona. Ancona, che con Anna Facchini siede nel direttivo del Trento Filmfestival della montagna, nelle preassemble sul territorio s’è detto sì disponibile per un incarico di rilievo nel direttivo, ma non per quello di presidente.