Il Gip di Trento ha condannato oggi tutti i 46 imputati dell’operazione antidroga «Tavoletta» conclusa dai carabinieri nel giugno 2017.



Di questi, 22 hanno optato per il rito abbreviato, mentre i restanti hanno preferito patteggiare per un ammontare finale e totale di 175 anni di reclusione. Tre i nuclei associativi individuati dagli investigatori: uno tutto italiano, uno romeno-albanese-italiano ed un terzo magrebino-italiano.



Cinque imputati sono stati condannati inoltre per sequestro di persona, essendo emerso che gli stessi avevano privato della libertà personale, il 23 settembre 2016 a Levico, uno degli odierni imputati, facendosi consegnare 7.000 euro per la liberazione, quale controvalore d’una partita di droga che alla vittima sarebbero stati sottratti da ignoti.



La droga sequestrata durante le indagini ammontava a 7 kg di hashish, 5 kg di marijuana e a circa 2 kg di cocaina.