Quattordici nuovi vigili affiancheranno entro gennaio i 10 agenti con contratto a trempo determinato che costituiscono il «pool» per la sicurezza in città. Un’operazione che «ci consentirà di operare serenamente e in maniera prolungata» ha affermato il comandante della Polizia locale di Trento - Monte Bondone in occasione delle celebrazioni del corpo cittadino.

«Il lavoro sulla sicurezza continuerà e dovrà diventare anche più incisivo, sia sul piano della prevenzione che su quello della repressione» ha osservato il sindaco di Trento Alessandro Andreatta, secondo il quale «la prossima assunzione di nuovo personale a tempo indeterminato darà maggiore stabilità a quel nucleo dedicato proprio al contrasto del degrado e della microcriminalità.

Sono convinto che anche gli interventi sulle aree verdi (è in corso quello al parco San Marco) e le iniziative estive ci aiuteranno a riappropriarci degli spazi del centro storico».