Un tragico incidente mentre stava tagliando della legna vicino a casa ha strappato alla vita Edoardo Svaldi, Edy per gli amici, 54 anni di Montesover.

Ex agente della polizia di stato, autista del questore, era in pensione da poco più di un anno dopo aver lavorato per tanti anni in questura a Trento e al Commissariato del Governo.

Il grave episodio, in parte ancora da chiarire nelle sue modalità e tragiche conseguenze, è successo giovedì pomeriggio nei pressi dell’area artigianale di Montesover. Qui Svaldi era intento a preparare legna da ardere tagliando, con l’uso della motosega, dei cunei di ferro ed una mazzetta, grossi ceppi ed alberi di faggio. Proprio la mazzetta, rimbalzando dopo un colpo mal assestato ad un cuneo, lo avrebbe colpito accidentalmente alla testa causandogli un tragico trauma cranico.

