Un valore di alcol nel sangue di 3,93 grammi per litro, i carabinieri della compagnia di Cles non l'avevano mai rilevato. Un record poco invidiabile, quello stabilito da un quarantenne dell'est, la cui patente è stata ritirata. Si tratta della trentanovesima dall'inizio dell'anno tra le valli di Non e Sole.

Il quarantenne è stato fermato nel comune di Predaia e alla prova dell'etilometro ha fatto registrare il livello di alcolemia da record. Già in precedenza, purtroppo, i militari di Cles si erano imbattuti in situazioni altrettanto allarmanti. Sui 39 ritiri di patente, in 20 casi è stata superata la soglia di 0,8 g/l con conseguente denuncia all'autorità giudiziaria.

In sole 4 occasioni il livello di alcolemia si è attestato su valori compresi tra 0,5 e 0,8 g/l, dando così luogo a violazioni punite con sanzione amministrativa. Quanto ai restanti provvedimenti, in 4 circostanze il ritiro è seguito ad un accertamento sanitario che ha avvalorato, per il contravventore, l'intossicazione dovuta ad assunzione di droghe, in altre 11 a violazioni al Codice della Strada di altra natura. Percentualmente alto è stato il numero di ritiri di patente operato in costanza di eventi musicali e come pure quello seguito ad incidenti stradali (in 4 degli 11 incidenti stradali rilevati uno dei conducenti è stato trovato in stato d'ebbrezza).