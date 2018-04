Il Presidente della Regione Luca Zaia ha ricevuto, allo stand del Veneto al Vinitaly, in corso di svolgimento a Veronafiere, il Presidente di Confindustria Veneto Matteo Zoppas e il campione di bike trial e inviato di Striscia Vittorio Brumotti.

Con Zoppas, Zaia ha affrontato il tema della candidatura di Cortina-Dolomiti a ospitare le Olimpiadi invernali del 2026, registrando la piena adesione al progetto da parte del sistema delle imprese venete.

Conversando con i giornalisti all’uscita dallo stand, il Presidente di Confindustria Veneto ha sottolineato che «le Olimpiadi a Cortina sono un’occasione da non perdere.

Facciamo tutti squadra per portare a casa il risultato. Infrastrutture, turismo, investimenti, indotto non potranno che beneficiarne».