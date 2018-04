Ad un mese dalla rapina commessa ai danni di uno studente, l’autore del reato - che non ha ancora 18 anni - è stato accompagnato in una comunità su ordine del Tribunale per i minori. Il provvedimento è scattato a seguito dei riscontri delle indagini dei carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Trento. Il grave episodio era avvenuto la sera del 15 marzo scorso.

Vittima un universitario, che stava camminando in via San Francesco, a pochi passi da Largo Porta Nuova. Il rapinatore era assieme ad altri giovani: avrebbe lasciato il gruppo per affrontare lo studente, pretendendo da lui il denaro. Alla reazione dell’universitario, il rapinatore aveva risposto sferrandogli un pugno in pieno volto e portandogli via il portafoglio.

La vittima aveva subito contattato il «112»: dopo aver raccontato tutto ai carabinieri, si era fatta medicare al pronto soccorso del Santa Chiara per la rottura di un dente. Grazie alle testimonianze raccolte ed alle telecamere, erano bastate poche ore ai carabinieri per dare un nome al rapinatore, un minorenne già noto alle forze dell’ordine. Dopo la denuncia, ieri mattina i carabinieri hanno dato esecuzione all’ordinanza.