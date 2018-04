Sono oltre 80 i testimoni chiamati a deporre nel processo Itas a Trento che oggi ha preso il via e che vede cinque imputati.

Si tratta di Ermanno Grassi, ex direttore generale di Itas, Paolo Gatti, ex dirigente e procuratore speciale di Itas Patrimonio, il titolare della Target sas Roberto Giuliani, titolare della Target sas, Gabriele Trevisan, rappresentante della Point rent car, e Alessandra Gnesetti, ex responsabile gadget dell’Itas.

Le prossime udienze sono state fissate per il 7 e il 14 giugno e 26 luglio. Il collegio di giudici, presieduto da Giuseppe Serao, ha ammesso tutte le prove e la lista dei testimoni. Tra i testi ci sono nomi importanti, come l’ex presidente Itas Giuseppe Di Benedetto, il vice presidente Giuseppe Consoli e alcuni commercianti trentini.

Il 7 giugno saranno chiamati a deporre una ventina di testi dell’accusa e il 14 giugno dovrebbe essere sentita Alessandra Gnesetti.