Ad un mese dall'Adunata degli alpini che interesserà il capoluogo da venerdì 11 a sabato 13 maggio, fioccano i quesiti dei residenti, preoccupati in particolare per gli aspetti che riguardano gli spostamenti in auto e con i mezzi pubblici. Il centro città sarà diviso in quattro differenti zone (rossa, arancio, verde e blu) con limitazioni al traffico graduali già a partire dalle 20 del 9 maggio e l'istituzione di presìdi da parte della polizia locale. Intanto, già da lunedì 7 maggio viene consigliato ai pendolari di raggiungere Trento con i mezzi pubblici, dato che non saranno disponibili i parcheggi di attestamento Zuffo, Ex Sit e Sanseverino. Ecco dunque alcune delle domande più frequenti, alle quali Palazzo Thun e il Coa (Comitato organizzatore dell'Adunata) hanno dato risposta.

Posso accedere alla zona Rossa e alla zona Arancione tra venerdì 11 e domenica 13? A piedi è possibile farlo senza limitazioni orarie. Fino a sabato via libera anche alle biciclette, ma con buonsenso. Gli automobilisti possono accedere solo se muniti di permesso, nelle fasce orarie previste per il venerdì e il sabato. Domenica 13 maggio l'accesso ai veicoli è vietato.

In che modo posso accedere al centro città con i mezzi pubblici? Le corse dei minibus A e B che passano per il centro storico saranno sospese. Gli autobus transiteranno lungo il perimetro della zona Rossa. Saranno garantite per esempio le fermate di piazza Fiera e di port'Aquila.

Sono residente in Zona Rossa e devo usare la macchina: cosa devo fare? È possibile mettersi alla guida dalle 5 alle 8 di venerdì e sabato per raggiungere casa, ma l'uscita deve avvenire entro e non oltre le ore indicate. Si può entrare nella zona Arancio dalle 5 alle 17 di venerdì e sabato per raggiungere una delle postazioni previste per brevi operazioni di carico scarico.

Sono domiciliato in zona Rossa o Arancio: che cosa devo fare? Zona Rossa: chi ha l'auto su spazio pubblico la dovrà spostare al di fuori dal perimetro entro le 8 di giovedì 10 maggio; si può lasciare invece il veicolo parcheggiato in posto privato, ma senza circolare fino alle 23 di domenica 13 maggio. Zona Arancio: dalle 12 di venerdì 11 maggio a fine evento, chi ha l'auto su posto privato può lasciarla ma non utilizzarla per circolare né in entrata né in uscita.

Sono residente in Zona Arancione e non uso la macchina: devo fare qualcosa? Se l'auto è parcheggiata in strada il proprietario sarà tenuto a spostarla solo se si trova sul percorso della sfilata o su altre zone vietate.

Sono in possesso di un permesso invalidi, posso entrare in auto nella Zona Rossa? No, se non si è residenti. Gli abitanti devono recarsi dalla polizia locale per avere il pass. Dalle ore 8 di giovedì 10 fino a domenica 13 maggio nessuna auto potrà sostare o transitare in zona Rossa. In caso di reali necessità si potrà utilizzare il permesso Adunata invalidi zona Rossa per brevi operazioni dalle ore 5 alle 8. Chi avrà il permesso per accedere alla zona Rossa dalle 8 in poi (eccetto domenica 13 maggio) dovrà fare richiesta agli agenti della municipale posti a presidio dei varchi d'accesso, che illustreranno la via più rapida per raggiungere il luogo di destinazione.

Ho un negozio in centro: come e quando posso accedere alla mia attività per il carico/scarico della merce? Le operazioni possono essere effettuate nelle giornate di giovedì 10, venerdì 11 e sabato 12 maggio dalle 5 alle 8 in zona Rossa e dalle 5 alle 17 in zona Arancio nelle giornate di venerdì e sabato. Servirà un'autocertificazione dell'operatore commerciale (il modulo è disponibile sul sito del Comune) da tenere a bordo del veicolo.

Ho un'attività ricettiva (b&b, affittacamere, hotel): i clienti possono accedere e uscire dalle zone Rossa o Arancio? Zona Rossa: l'accesso in auto può avvenire solo nelle giornate di giovedì, venerdì e sabato dalle 5 alle 8 esibendo la prenotazione alberghiera, e possono uscire fino alle 12 di venerdì. Nella zona Arancio l'accesso in auto è consentito dalle 12 di venerdì alle 24 di sabato esibendo ai varchi la prenotazione alberghiera; l'uscita è consentita fino a sabato alle 17.

Esiste una Card gratuita per i residenti nelle zone Rossa e Arancione che permette di salire sui mezzi pubblici e di visitare molti musei a costo zero? Sì, la Card Adunata sarà consegnata al momento della richiesta del permesso negli uffici di via Torre Vanga o via Bronzetti o al Comando della polizia municipale dopo il 23 aprile.

Se non abito in Zona Rossa o Zona Arancio posso avere la Card Adunata? Certo. Costa 5 euro e si acquista nella sede Apt di piazza Dante, nella sede del Coa di via Olivetti, in sede degli Alpini (Vicolo Benassuti) o nei punti informativi che saranno allestiti in città.

Sono un pendolare: dove posso parcheggiare nella settimana dell'Adunata? Non essendo disponibili i parcheggi di attestamento, sarà necessario raggiungere Trento con i mezzi pubblici. In alternativa si dovrà lasciare l'auto nei parcheggi dei sobborghi.

Nelle giornate dell'Adunata l'ospedale sarà raggiungibile? Il Santa Chiara sarà sempre raggiungibile preferibilmente utilizzando le vie di accesso da sud. Per le emergenze, si ricorda il numero unico 112; in città verranno incrementati per numero e postazioni le presenze di personale sanitario dedicato alle emergenze a partire da giovedì 10 fino a domenica 13 maggio, operativi h24. Oltre agli equipaggi sanitari appiedati sono previsti 8 posti medici avanzati distribuiti in varie zone della città (piazza Dante, parcheggio Via Petrarca-Piazza Centa, parco Piazza Venezia, via Pavoni angolo scuole Crispi, Centro sportivo Parrocchia San Giuseppe, via al Desert (zona attendamento), Trento Fiere.

Quali parcheggi non sono disponibili nella settimana dell'Adunata? Da lunedì 7 l'unico parcheggio libero nelle vicinanze del centro, fino alla giornata di sabato, sarà esclusivamente il parcheggio di Via Monte Baldo dalle 7 alle 19. Si consiglia di lasciare l'auto nei parcheggi liberi in zona nord e in zona sud utilizzando poi i bus. Il parcheggio Palazzo Onda in via Lunelli sarà aperto dalle 7 alle ore 20, dal lunedì al sabato, con tariffa giornaliera di 2,50 euro. Fino alle 18 di giovedì saranno disponibili a pagamento anche i parcheggi in struttura del centro città.