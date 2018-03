Nei giorni scorsi la Guardia di finanza di Trento ha fermato un’auto con targa rumena sulla statale all’altezza di Lavis. Sul mezzo due cittadini rumeni che trasportavano 54 scatole di set di coltelli.



Chiarito che i coltelli non fossero oggetto di furto, le Fiamme Gialle hanno accertato che i due giravano con l’auto per la cosiddetta «tentata vendita»: esercitavano in pratica il commercio abusivo, al di fuori i ogni autorizzazione prevista dalle leggi provinciali in materia.



La merce è stata sequestrata e i due sono stati denunciati a per violazione degli articoli 696 del Codice penale e 37 del Tulps (detenzione di armi destinate alla vendita e vendita ambulante di armi).