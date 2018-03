Curioso incidente in parete alle Sarche, questa notte. Un giovane tedesco di 23 anni è caduto mentre stava trascorrendo la notte in parete con altri amici.



La dinamica dell’incidente non è ancora chiara. Soccorso e trasportato d’urgenza in elicottero all’ospedale Santa Chiara di Trento, non è in pericolo di vita.