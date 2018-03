Il Comune di Trento ha ricevuto la bandiera gialla per la ciclabilità italiana, insieme ad altre 38 città. La consegna, avvenuta a Bologna nei giorni scorsi, è la concretizzazione del progetto lanciato la scorsa estate dalla Fiab (Federazione italiana amici della bicicletta) e mira a riconoscere gli sforzi di quei comuni che mettono in pratica concrete politiche per la mobilità in bicicletta, rendendo i propri territori bike-friendly e accoglienti per chi si muove sulle due ruote.

Con il Comune di Trento salgono così a 69 i comuni italiani che possono sventolare la bandiera gialla con il relativo grado della ciclabilità, ovvero il punteggio da 1 a 5 bike-smile apposto sulla bandiera e attribuito sulla base di diversi parametri di valutazione, che vanno ben al di là del semplice conteggio delle piste ciclabili.

Contemporaneamente alla consegna delle nuove bandiere gialle, Fiab annuncia l'uscita della prima edizione della 'Guida ai comuni ciclabili d'Italià, scaricabile online.