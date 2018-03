Vandali in azione nei giorni scorsi a monte dell’abitato di Montevaccino, nell’area attrezzata che sorge in località Loch. All’altezza dell’area di sosta da dove partono numerosi dei sentieri che attraversano la zona del Calisio, quelli diretti ad esempio verso Civezzano e il lago di Santa Colomba, sorge infatti una tettoia utilizzata dalle associazioni per le feste durante il periodo estivo. Una struttura dotata anche di alcuni tavoli con panche sistemate tutte attorno, che vengono uilizzate anche dagli escursionisti per una pausa dopo le loro camminate.

La scena che da qualche giorno si presenta è tuttavia desolante, con alcune panche che sono state letteralmente divelte, così come i nylon posati a protezione della tettoia. La denuncia è arrivata da alcuni residenti, resisi conto dell’accaduto dopo aver raggiunto l’area per raccogliere i rifiuti lasciati da qualche maleducato. Purtroppo non vi erano solo bottiglie e lattine, ma anche danni più consistenti.

Ignoti i responsabili: se durante l’estate, con un passaggio pressoché quotidiano ed a tutte le ore del giorno di biker ed escursionisti, la zona è naturalmente presidiata, d’inverno chi si diverte nel danneggiare i beni comuni ha maggiore libertà di manovra. I residenti hanno segnalato l’accaduto all’Asuc di Villamontagna e all’azienda forestale per le necessarie opere di ripristino ed alle forze dell’ordine nella speranza che si possa risalire ai responsabili.