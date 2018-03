La pioggia non ha contribuito a rinfrescare gli animi «caldi» dopo una serata trascorsa nei locali. Carabinieri e polizia sono stati chiamati ad intervenire nella notte tra sabato e domenica per due aggressioni. La prima è avvenuta a Canazei, alle 2. All’esterno di un locale sono giunte l’ambulanza ed una pattuglia dei carabinieri. È stato trasportato in ospedale un turista tedesco, che ha raccontato di aver preso un pugno in faccia da un suo connazionale.



Attorno alle 5 un episodio violento è accaduto a Trento. È intervenuta la questura: da una parte un africano, dall’altra due italiani: hanno litigato e sono vernuti alle mani per motivi ancora poco chiari e sui quali sta svolgendo accertamenti la polizia. L’ambulanza ha portato all’ospedale Santa Chiara un 32enne. Il ferito è arrivato al pronto soccorso in «codice giallo»: le sue condizioni non sono preoccupanti. Alle 17.30 di ieri, lite in piazza Dante nei pressi del palazzo della Regione, ma all’arrivo della volante le due persone coinvolte si sono subito allontanate.