Dopo le diverse segnalazioni effettuate dagli rappresentanti di circoscrizione, continuano le ondate di furti in abitazione nel sobborgo di Meano, dove, nei giorni scorsi, sono stati trafugati anche dei fucili da caccia da un’abitazione privata.

Il fatto, che ha lasciato sgomenti e in apprensione gli stessi residenti, molti dei quali iscritti ad una chat in cui vengono riportati i luoghi degli ultimi avvenimenti denunciati alle forze dell’ordine, è avvenuto in prima serata nell’abitato di Gazzadina, a pochi passi dal parco dei Cigoi. Secondo le prime ricostruzioni, i ladri si sono introdotti nella casa del cacciatore, hanno divelto l’armadio di sicurezza dal muro e lo hanno trasportato, senza essere visti, in una vicina area forestale isolata, dove, lontano da occhi ed orecchie indiscrete, sono riusciti a forzare il mobile blindato, recuperando proiettili e bocche da fuoco.

Il proprietario ha denunciato immediatamente il furto ai carabinieri di Trento che sono intervenuti sul posto per constatare il fatto e avviare le indagini, recuperando tutte le informazioni necessarie per risalire agli autori del furto e rintracciare i fucili.

L’episodio si inserisce nell’ambito di una serie di furti in abitazione avvenuti nei giorni scorsi. Per limitare simili episodi, come richiesto più volte dalla circoscrizione, nelle prossime settimane dovrebbero iniziare i lavori di istallazione delle telecamere per la videosorveglianza dei principali snodi di Meano e Gardolo di Mezzo, come previsto dal piano per la sicurezza cittadina varato dall’amministrazione comunale