Raffica di furti in casa nella serata di sabato a Gardolo di Mezzo, dove sono state almeno tre gli appartamenti finiti nel mirino dei malviventi, oltre ad altrettante case nelle quali i ladri non sono riusciti per poco ad entrare.



In particolare, grande è stata la paura per una donna che ha notato la sagoma di uno sconosciuto muoversi sul balcone di casa, impugnando una torcia. La signora stava riposando sul divano ed ha subito acceso la luce della stanza, mettendo in fuga il malvivente.



Peggio è andata ad una donna che vive in via Castel di Gardolo, all’ingresso del paese salendo dal fondovalle: è rincasata in serata trovando il proprio appartamento a soqquadro, con i ladri che erano riusciti ad asportare effetti personali e preziosi dopo aver forzato uno degli infissi.



Altri due appartamenti sono stati purtroppo «visitati» dai malviventi nella zona di via Dos de la Luna, nella zona residenziale a ridosso del centro storico dell’abitato. In paese l’altro ieri sera sono state allertate le forze dell’ordine che, una volta arrivate non hanno purtroppo trovato traccia dei responsabili delle incursioni. La speranza è che abbiano potuto quantomeno raccogliere elementi utili per poterli identificare successivamente.