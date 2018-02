Ladri in azione durante il Carnevale

Torna l’allarme furti nelle abitazioni. I ladri hanno approfittato delle feste di Carnevale per entrare in azione: ieri molte persone hanno partecipato alle manifestazioni organizzate in diverse piazze del Trentino e le case «vuote» hanno attirato i malviventi.

I furti, secondo una prima ricostruzione, sarebbero avvenuti proprio nel pomeriggio e le vittime se ne sono accorte solo al rientro a casa, verso l’ora di cena. A Villazzano l’allarme furti è arrivato dal web: attraverso i social alcuni residenti di via Galassa, via della Villa e via dei Tessadri hanno lanciato un «sos», per avvertire i vicini di ciò che stava accadendo.

In collina sono arrivate le forze dell’ordine per effettuare i sopralluoghi di furto, alla ricerca di tracce lasciare dai responsabili. «I ladri sono entrati dove avevano fotografato i campanelli» scrive un residente, riferendosi ad un episodio notato alcuni giorni prima: sconosciuti che si soffermavano sui campanelli. Si è «salvata» una famiglia che ha installato l’allarme sulle finestre e messo la telecamera.

Le persone derubate si sono rivolte alla centrale unica dell’emergenza «112». La richiesta di intervento è stata quindi «girata» alla questura ed alla squadra volante. Le vittime del furto presenteranno formale denuncia per l’accaduto nelle prossime ore.