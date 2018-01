Quasi 400 giovani, provenienti dai territori dell’Euregio, dal primo al 7 febbraio parteciperanno a «Promemoria_Auschwitz.EU - Il viaggio della memoria», un progetto di memoria e cittadinanza attiva che da anni porta centinaia di ragazze e ragazzi provenienti dal Trentino, dall’Alto Adige e dal Land Tirol a conoscere e cercare di capire due dei luoghi più terribili della storia del Novecento, i campi di concentramento nazisti di Auschwitz e Birkenau.



Domani alle 12, in Piazza Dante, i 200 partecipanti trentini saliranno su alcuni pullman e partiranno alla volta della Polonia. Alle 14.30 è prevista a l’assemblea all’Auditorium Haydn in via Dante a Bolzano e nel tardo pomeriggio la partenza in treno dal Brennero.



Promemoria_Auschwitz.EU è finanziato dalla Provincia autonoma di Trento e dalla Provincia autonoma di Bolzano, è realizzato da Arciragazzi di Bolzano, Arbeitsgemeinschaft der Jugenddienste e Arci del Trentino, con il patrocinio del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, ed è curato da Deina Trentino e Deina Alto Adige Südtirol.