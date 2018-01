"Ora verificheremo gli atti e le indagini svolte. Qualora dovesse emergere che le indagini non sono state svolte anche nel senso delle nostre richieste, siamo pronti a depositare un'istanza di opposizione all'archiviazione". Così Massimo Vitturi, responsabile Animali Selvatici della Lav, dopo che nei giorni scorsi la Procura di Trento ha chiesto l'archiviazione per l'abbattimento dell'orsa Kj2, avvenuto la sera del 12 agosto scorso, in attuazione di un'ordinanza del presidente della Provincia autonoma, Ugo Rossi, dopo che il plantigrado aveva ferito un uomo nel luglio dello stesso anno e un altro nel 2015.

Ieri anche l'Aidaa si era espressa contro l'archiviazione, chiedendo ulteriore chiarezza.

Oggi all'attacco, appunto, la Lav: "Non è accettabile che in Trentino - commenta Vitturi - quando c'è contrasto tra persone e animali selvatici, questo si risolva con l'eliminazione di questi ultimi. Perché l'orsa è stata uccisa nonostante l'ordinanza provinciale ne prevedesse anche la cattura? E' questa la domanda a cui la Lav chiede che diano risposta le indagini della Magistratura".