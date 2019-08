Volskbank, la Banca Popolare dell’Alto Adige, finisce improvvisamente in "profondo rosso", con una perdita di 101,5 milioni di euro per le svalutazioni fatte "una tantum" sull’avviamento per 99,6 milioni di euro e sui crediti deteriorati. I sindacati sono in allarme e chiedono un incontro con i vertici per fare chiarezza.

«Il piano industriale approvato a febbraio 2019, e mai presentato alle Organizzazioni Sindacali, si basa su previsioni irrealistiche e viene pertanto esplicitamente sconfessato» prende posizione la Uilca in una nota. «Crediamo sia indispensabile massima trasparenza su una situazione che vedeva l’Azienda dichiarare utili sempre in crescita e oggi sconfessa un Piano d’Impresa approvato da pochi mesi. In questa condizione è necessario comprendere quanto sia realistica la possibilità di procedere in una logica stand alone, che smentisce ipotesi di fusione, in particolare con la Cassa di Risparmio di Bolzano» prosegue il sindacato.