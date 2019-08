Domenica 4 e lunedì 5 agosto i sindacati Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Sla Cisal e Ugl hanno proclamato 4 ore di sciopero a singhiozzo per il rinnovo del contratto di lavoro del personale delle autostrade e dei trafori, che in provincia di Trento riguarda circa un migliaio di addetti. Sul territorio aderiranno allo sciopero i lavoratori dell’Autostrada del Brennero.

Nel dettaglio i turni di sciopero saranno dalle 10 alle 14, dalle 18 alle 22 di domenica 4 e dalle 22 di domenica 4 alle 2 di lunedì 5. Si fermeranno gli addetti ai caselli ed i turnisti non sottoposti alla 146 cioè quelli che non sono precettabili.

Possibili, quindi, anche dei caselli «aperti» negli orari di sciopero.

In particolare - informa una nota sindacale - sciopereranno i casellanti che non rientrano nelle categorie di lavoratori soggetti alla 146 e alla tregua estiva degli scioperi in concomitanza dell’esodo di agosto perchè il loro non è ritenuto dalle società concessionarie «lavoro essenziale».

Le ragioni della protesta sono legate al fatto che non sono stati ancora sciolti alcuni nodi della parte normativa del contratto e le anticipazioni sulla parte economica, così come proposte dalle controparti datoriali risultano irricevibili per i sindacati.

«Vorrebbero imporre una linea di discontinuità rispetto ai precedenti rinnovi - spiegano Stefano Montani segretario della Filt del Trentino, ed Enrico Scappini, che segue il settore - in termini di durata del contratto nazionale, di incremento complessivo, di limitazione degli effetti di trascinamento degli istituti contrattuali e di allocazione delle risorse».