L'anno scorso sono state prodotte 176 milioni di bottiglie della nuova macro Doc del Pinot Grigio delle Venezie, per un giro d'affari di 380 milioni di euro. Il 95% della produzione va all'estero, in primo luogo negli Stati Uniti che da soli coprono il 37% del mercato. Il successo ha spinto a nuovi investimenti e così, nelle tre regioni della Doc, Trentino, Veneto e Friuli Venezia Giulia, i vigneti a Pinot Grigio sono passati dai 10 mila ettari del 2010 ai 25 mila dell'anno scorso. Per tutelare la produzione, nel 2017 è stato costituito il Consorzio Doc delle Venezie, guidato dal trentino Albino Armani . L'altro giorno, alla riunione a Gambellara (Vicenza), c'era anche il presidente del gruppo Mezzacorona Luca Rigotti .

«Un passaggio obbligato per non trasformare la crescita degli investimenti, che di per sé è un fatto positivo, in una penalizzazione per i redditi degli agricoltori». Così Armani spiega al Sole 24 Ore la costituzione del Consorzio. «Un aumento incontrollato dell'offerta porta con sé un ridimensionamento dei listini e quindi della redditività».

«Per il 2018 è stata fissata la soglia produttiva di 150 quintali di uva all'ettaro - precisa Armani - Il risultato è stato che l'offerta è rimasta sotto controllo». Prossimi obiettivi, la rappresentanza di tutto il Pinot grigio made in Italy (oggi il Consorzio copre l'85%) e «un'ulteriore crescita qualitativa».