L’importo è confermato: bypassare la città capoluogo con 12 km di galleria ferroviara fra Trento nord e Mattarello sud e interrare i binari storici fino alla zona del quartiere Le Albere costerà tra 1,3 e 1,45 miliardi. È l’esito dell’analisi costi-benefici cui sta lavorando il gruppo misto di tecnici di Rfi (Rete ferroviaria italiana), Provincia e Comune di Trento.

La conclusione dell’analisi di fattibilità economica delle opere legate al Corridoio del Brennero è alla stretta finale. Entro il mese, i lavori dovrebbero essere conclusi con una relazione puntuale di raffronto tra il non fare niente e la soluzione migliore per l’interramento e il bypass: 1 miliardo per la lunga galleria sotto la collina est, il resto dell’importo per l’interramento dei binari nel centro città. La fattibilità tecnica è già invece stata certificata da tempo.

Il progetto? Per realizzare l’interramento dei binari e la galleria-bypass di 12 km da Trento Nord a Mattarello sud, sarà necessaria una revisione completa del sistema idraulico dell’area interessata dalle opere. Il progetto di Rfi del 2009 aveva previsto una rampa che scendeva fino a -19 metri nel tratto tra il viadotto di Canova e quello di via dei Martiri di Nassiriya. La nuova soluzione, aveva ricordato Facchin ai tecnici dell’«Osservatorio», raccordandola con i progetti «Nordus» (raddoppio della Trento-Malé) e «Ring» (utilizzo a tramvia della ferrovia della Valsugana a servizio della collina est) prevede le rampe di accesso nord delle linea storica e della linea merci disposte con la stessa pendenza per arrivare a quota -9 metri già prima del sovrappasso di Nassiriya.

Da circa 200 metri a nord del cavalcavia e fino al sottopasso all’altezza del Palazzo delle Albere, la linea del Brennero sarebbe interrata, per garantire i collegamenti trasversali a raso. La Trento-Malé sarebbe raddoppiata tra Canova e Nassiriya, rimanendo in superficie fino all’altezza del campo Coni-Covi, per poi in sotterraneo arrivare fino al sottopasso del Palazzo delle Albere. Tempi di realizzazione previsti? Circa 15 anni.