I jeans Levi’s verso la Borsa. La società sta valutando una possibile initial public offering nel primo trimestre del 2019 a una valutazione di 5 miliardi di dollari. Lo riporta Cnbc citando alcune fonti.



Levi Strauss punta a raccogliere fra i 600 e gli 800 milioni di dollari con l’initial public offering. Fondata 145 anni fa, la società viene riconosciuta come la creatrice dei «blu jeans».



Per Levi’s non si tratterebbe della prima volta in Borsa: nel 1971 si era quotata, ma poi nel 1984 gli eredi del fondatore Levi Strauss avevano proceduto al delisting.