«Il settore delle costruzioni trentine sta uscendo dalla crisi. Per tornare a crescere è necessario innovare in soluzioni avanzate e sostenibili. Rebuild è un momento importante di verifica delle migliori pratiche di settore e stimolo per nuove opportunità». Così l’assessore provinciale trentino all’ambiente, Mauro Gilmozzi, ha presentato l’edizione 2018 di Rebuild. L’evento - che per la settima volta si terrà a Riva del Garda il 29 e 30 maggio - mette al centro il tema della decarbonizzazione dell’edilizia per fare ripartire il settore e rispettare gli accordi di Parigi.

«In questi anni - ha affermato Gilmozzi - il Trentino ha investito molto in una crescita sostenibile. La Provincia ha promosso gli incentivi sull’efficientamento energetico di condomini e abitazioni con l’obiettivo di mettere in rete tutti gli attori della filiera edilizia: privati, amministrazione pubblica e imprese. Abbiamo aperto delle opportunità concrete che hanno riguardato l’industrializzazione, la prefabbricazione e l’uso di tecnologie digitali, per arrivare alla formazione di nuovi figure professionali, facendo della tutela dell’ambiente e del territorio, oltre alla sostenibilità i tratti distintivi delle nostre scelte politiche. I dati dimostrano che le politiche pubbliche hanno avuto una ricaduta concreta sull’economia trentina per qualche centinaio di milioni di euro.

Dobbiamo insistere».