Lo sviluppo di una piattaforma collaborativa, che rappresenterà l’evoluzione dell’attuale Carta in Cooperazione, che oggi si rivolge ai soci delle Famiglie Cooperative: è l’obiettivo del progetto della Federazione trentina delle cooperative, presentato al pubblico ieri, nell’ultima giornata di Trento Smart City e in titolato «Cooperazione Trentina 4.0», classificato al primo posto dalla commissione scientifica che ha valutato e selezionato le idee per l’edizione 2018.

Il progetto, che è in costruzione, coinvolgerà i soci di tutti i settori della cooperazione trentina e potenzialmente tutte le cooperative, sviluppando in chiave intercooperativa interazioni, collaborazioni, opportunità di beni e servizi.

Il modello è quello della smart community, una rete fatta di nodi e di relazioni, che trova già esempi in città come Londra e Barcellona. Nei modelli di smart community è incoraggiata e favorita la crescita economica equa e sostenibile e sono supportate le imprese locali.