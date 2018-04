Inaugurato a Borgo Valsugana il nuovo stabilimento Dr. Schaer per la produzione di pane.

Con oltre 3.000 metri quadrati e 161 dipendenti già presenti, quello di Borgo aspira a diventare un distretto dei prodotti alimentari senza glutine.

L’impresa, nata a Postal, vicino a Merano, nel 1981, è ad oggi presente in 9 paesi, occupa 1.200 lavoratori con un volume d’affari di 347 milioni di euro.

L’intervento di Trentino Sviluppo a supporto del gruppo industriale altoatesino ha permesso di concentrare in Valsugana investimenti per oltre 20 milioni di euro in due anni.

L’incremento della attività di Dr Schaer in Trentino, con l’avvio della produzione di pane, non è che il più recente capitolo di una collaborazione iniziata nell’ottobre 2013 con l’acquisizione di Gourmet Italia, al tempo duramente segnata dalla crisi, proseguita con l’inaugurazione del Pizza Center nel 2015 e culminata oggi con l’avvio di una nuova linea dedicata al pane.