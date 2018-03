Salasso sui conti correnti che vanno in rosso. Secondo il Centro ricerca e tutela consumatori, le commissioni di istruttoria veloce (Civ) applicate dalle banche in Trentino quando i clienti vanno in rosso arrivano a 250, 350 o anche 500 euro a trimestre.

«Frequentemente, tra le verifiche degli estratti conto dei consumatori, si trova la voce commissione istruttoria veloce, applicata tutte le volte che le persone vanno in rosso con il loro conto corrente o il loro fido - scrive il Crtcu - È opportuno ricordare che la Civ è stata introdotta con l’obiettivo di remunerare gli intermediari dei costi sostenuti per valutare il merito creditizio del soggetto cui vengono, istantaneamente, affidate delle somme di denaro a credito. La Civ ha natura di spesa dovuta per l’effettiva attività istruttoria che la banca fa in occasione dello sconfinamento oltre l’affidato o in assenza di un affido in conto corrente».

«Non ha natura di compenso, o risarcitoria o di penale - sottolinea il Centro consumatori - pertanto può essere applicata non in occasione dello sconfino di per sé, ma in presenza di una effettiva attività istruttoria della banca che verifica la posizione del cliente e a seguito delle opportune garanzie decide di concedere somme ulteriori di denaro. Sulla banca grava l’onere di dimostrare di aver fatto un’attività istruttoria, pena l’illegittimità della Civ. Deve, pertanto, avere carattere eccezionale, e le applicazioni ripetute e frequenti di tale voce potrebbero essere illegittime e attraverso il ricorso all’Arbitro Bancario e Finanziario è possibile farsele rimborsare».

Il Centro consumatori ha verificato a quanto ammonta la Civ di alcune banche spulciando i fogli informativi. La Cassa Rurale Adamello Brenta applica una Civ di 10 euro fino a un massimo trimestrale di 500 euro. Credem prevede 35 euro dopo uno sconfinamento di più di 500 euro e per più di 7 giorni, per un totale trimestrale massimo di 350 euro. Sparkasse applica 21 euro di costo unitario e 250 euro di massimo trimestrale, Volksbank 25 e 160 euro, Creval 19,75 e 150 euro. Altre Rurali applicano Civ basse, fino a un massimo di 30 euro per trimestre.