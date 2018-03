Il Ministero delle politiche agricole ha sbloccato 60 milioni di euro di pagamenti di contributi in favore degli agricoltori che hanno sottoscritto polizze assicurative a fronte di avversità atmosferiche nel settore agricolo per le campagne 2015 e 2016. Di essi, 15 milioni vanno a 5.700 contadini trentini.

Il contributo sarà erogato in tre tranche entro le prime tre settimane di marzo. Si tratta dei soldi che gli agricoltori trentini dovevano ricevere da Roma e che erano stati anticipati dal Codipra, il consorzio assicurativo dell’agricoltura, ma che tardavano ad arrivare. «Questa parte si riferisce in particolare al 2015 - puntualizza il direttore del Codipra Andrea Berti - Sul 2016 è arrivato finora un primo mandato da 3 milioni».

«Lo sblocco mi è stato annunciato l’altro giorno a pranzo dal direttore dell’Agea Gabriele Pagliardini - dice l’assessore provinciale all’Agricoltura Michele Dallapiccola - Si sta sistemando il ritardo che aveva creato problemi l’anno scorso». Il Codipra aveva dovuto chiedere agli agricoltori una quota limitata del loro debito, cioè dell’anticipo avuto dal Consorzio in attesa dei contributi nazionali, per poi avere a sua volta gli anticipi dalle banche.

Il 2017 è stato un anno terribile per l’agricoltura trentina a causa di gelate e grandinate.

Non a caso, comunica il Codipra, l’anno scorso si è raggiunto il record delle liquidazioni assicurative per i danni alle produzioni agricole: 153,5 milioni. Di essi, 140,7 milioni sono riferiti alle polizze sulle produzioni vegetali, 1,1 milioni sono per il settore zootecnico, 10,9 milioni sono a carico del Fondo mutualistico dei soci conferenti di cooperative agricole.

Il Codipra, di suo, chiude il bilancio con il patrimonio netto salito a 10,7 milioni, una voce cruciale, spiega il responsabile amministrativo Mauro Comper, per avere un buon rating e quindi credito dalle banche. I valori agricoli assicurati ammontano complessivamente a oltre 294 milioni.

Da domani prendono il via le assemblee parziali del Codipra in vista dell’assemblea annuale.Si parte ad Ala alle 17, presso la Cassa Rurale Bassa Vallagarina, e a Mori alle 20.30 presso l’Auditorium del Comune. Martedì è la volta di Borgo Valsugana, alle 17 alla Rurale Valsugana e Tesino, e di Caldonazzo, ore 20.30 presso la Cooperativa Agraria Caldonazzo. Gli appuntamenti di mercoledì sono alle 17 presso la Copag a Comano Terme e alle 20.30 presso l’Agraria Riva a Riva del Garda. Poi si passa a venerdì 9 marzo, alle 17 presso il Consorzio Valli del Sarca a Pietramurata, Dro, e alle 20.30 presso il Codipra di Trento in via Kufstein 2.

Lunedì 12 marzo le assemblee sono programmate alle 10 a Predazzo presso il Caseificio Sociale di Predazzo e Moena, alle 17 a Mezzocorona presso le Cantine Rotari e alle 20.30 a Denno presso il Consorzio Coba. Martedì 13 marzo appuntamento alle 20 presso la Cassa Rurale di Tuenno al Centro Direzionale di Cles. Infine, mercoledì 14 marzo sono in programma le assemblee di Malè, alle 17 presso il Municipio, e di Predaia, alle 20.30 presso il magazzino di Taio di Cocea.