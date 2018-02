«La blockchain è una tecnologia, un conto è la tecnologia, un conto è l'uso che se ne fa». Lo sostiene il ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan che sottolinea come «la blockchain serve per le criptovalute, il problema non è la tecnologia ma il comportamento» che ne consegue.

Secondo il ministro «le Autorità di vigilanza sono sempre più attive e le banche centrali stanno valutando se mettere in campo le criptovalute ma se poi il fenomeno esplode possono fare male».