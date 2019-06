Torna la rassegna teatrale dedicata interamente ai bambini, Estateatro , con 14 spettacoli gratuiti pensati per i più piccini e messi in scena in tutte le frazioni di Pergine da metà giugno alla fine di agosto, a cura dell'associazione culturale ariaTeatro.

Primo appuntamento lo spettacolo di Mirko Corradini intitolato I vestiti dell'imperatore che andrà in scena con Irene Buosi e Andrea Deanesi nella scuola materna di Serso domenica 16 giugno alle ore 21. Pensato per i bambini dai 4 anni in su, racconta di un regno molto lontano dove un Re sciocco e civettuolo pensa unicamente a cosa indossare. Un giorno due imbroglioni lo convincono a comprare un tessuto straordinario per bellezza ed eleganza. Ma questa stoffa ha una particolarità: la può vedere solo chi è intelligente. Una fiaba che insegna a non lasciarsi abbindolare dal potere e che elogia la forza della voce fuori dal coro: fra tanta gente, solo un bambino ha il coraggio (o l'incoscienza) di dire la verità e di urlare a tutti che il Re è rimasto in mutande.

La domenica successiva, il 23 giugno alle ore 21, saranno i burattini di Luciano Gottardi i protagonisti nella piazzetta di Casalino con lo spettacolo Il segreto del medaglione , che ha come eroe Truffaldino. Eccone spiegata la trama: la fata Morgana ha preso il potere nel Regno del re Silvio. Il principe Tartaglia, scappato nottetempo insieme a Truffaldino, chiede aiuto al buon mago Paraponzi. «Dovrai impossessarti del medaglione che la fata Morgana tiene al collo», gli dice il mago. Ma Frinkentinpak, il diavoletto al servizio della maga, cattura Tartaglia e lo rinchiude nelle segrete del castello. Truffaldino, rimasto solo, dovrà affrontare mille pericoli per salvare il suo principino e liberare il Regno.

Sabato 29 giugno alle ore 21, sulla spiaggia di San Cristoforo prenderà vita la storia di Bill Bizzarro, un caso che scotta , uno spettacolo di e con Nicola Sordo .

Bill Bizzarro è un famoso detective privato, un po' Bogart e un po' Clouseau, racchiude in sé tutti gli stereotipi dell'investigatore, dal noir anni '50 ai film di 007, fino alla saga de «La pallottola spuntata». Seguiranno il 5 luglio Il bandito Polenta a Canezza, il 12 luglio Siamo tutti sulla stessa arca a Zivignago, il 13 luglio La storia del lupo Lulù a Viarago. Il 26 luglio I capelli dell'orco a Roncogno, il 27 luglio a Nogarè I tre moschettieri e il 28 Fantasia di marionette a Susà.