È Massimo Lazzeri il vincitore della ventunesima edizione del Concorso per testi teatrali inediti promosso dalla Co.F.As. con il patrocinio dell’assessorato provinciale alla Cultura e destinato ad alimentare la «Collana del Teatro» attraverso la quale la Federazione che riunisce le filodrammatiche attive sul territorio provinciale intende contribuire al rinnovo e all’arricchimento del repertorio delle Compagnie associate.

Già vincitore delle edizioni 2013, 2015 e 2017 del Concorso a cadenza biennale, Massimo Lazzeri ha ottenuto il più alto riconoscimento nella categoria riservata alle scritture teatrali destinate al pubblico adulto con l’opera dialettale in due atti intitolata «La divisa dei todeschi».

Il secondo premio è andato a Sandra Bertagnolli, per il testo dal titolo «In questa terra d’America non è come dicono». Ha ottenuto il terzo premio Milena Lunelli per la commedia «El nono-bis el me capiss!» definito dalla giuria Testo vivace, con buona articolazione dei dialoghi in una espressione dialettale corretta. Una segnalazione è andata a Gloria Gabrielli per la commedia dialettale «La ciave del cassabanc», mentre non è stato assegnato il premio per la sezione riservata a testi destinati al pubblico dei ragazzi.