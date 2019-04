Britney Spears non regge al peso dello stress e la preoccupazione per le condizioni di salute del padre ed è costretta ad un ricovero in un centro specializzato. Lo scrive Tmz secondo cui la popstar, 37 anni, si trova ora in un centro di salute mentale e vi rimarrà per un mese.

Britney è particolarmente legate al padre Jamie il quale ha quasi rischiato la vita dopo l’ultimo intervento chirurgico all’intestino. I problemi dell’uomo, 66 anni, sono iniziati lo scorso anno quanto il suo colon si è lacerato spontaneamente. Per stare vicino al padre non molto tempo fa la stessa Britney aveva annunciato la sospensione dei suoi spettacoli a Las Vegas ma evidentemente sta pagando a caro prezzo il peso emotivo per la malattia e ha deciso di prendersi un pò di tempo per se stessa.

«Prendetevi cura di voi stessi, della mente, corpo, spirito - ha scritto in un post su Instagram -. Tutti abbiamo bisogno di un pò di tempo per noi stessi». Mentre lo scorso gennaio in un altro post con anche una foto di lei con i suoi genitori in cui annunciava la sospensione del suo spettacolo aveva scritto, «Non so da dove iniziare perchè è dura da dire per me. Non mi esibirò nel mio nuovo show ‘Domination’. Non aspettavo altro e anche di vedervi tutti quest’anno (in riferimento ai fan, ndr). Questa cosa mi spezzerà il cuore». «Ma - continua - la famiglia viene prima ed è una decisione che ho dovuto prendere».

Tuttavia la Spears non è nuova a problemi di salute mentale.

Nel 2007 si rase completamente la testa e attaccò dei paparazzi con un ombrello. In seguito fu ricoverata in un centro medico dell’Università della California. Britney è anche madre di due bambini, Sean Preston di 13 anni e Jayden James di 12 anni e attualmente si trovano con il padre, il rapper Kevin Federline.

La coppia è stata sposata dal 2004 al 2007. Federline non ha commentato di persona sul ricovero dell’ex moglie ma attraverso il suo avvocato ha fatto sapere di apprezzare la sua decisione di prendersi cura di se stessa e le augura ogni bene«. Mentre l’attuale fidanzato Sam Asghari dopo aver ripostato il post di Britney ha scritto a sua volta, «Non è un segno di debolezza, è un segno di forza assoluta, le gente dovrebbe solo sentirsi ispirata, almeno io lo sono».