Successo di ascolti per la prima serata di Rai1 e Rai2: la prima rete vince la sfida del prime time ottenendo 4 milioni e 420 mila telespettatori con il film per tutta la famiglia "Heidi", che ha raggiunto il 20,5 di share. Grande successo anche sulla seconda rete con lo speciale "C'è Celentano", omaggio alla straordinaria carriera di Adriano Celentano (oggi compie 81 anni) che ha totalizzato 2 milioni 907 mila spettatori e il 14,4 di share, superando Canale 5 con il film di Aldo Giovanni e Giacomo "Fuga da Reuma Park" seguito da 2.303.000 spettatori (10.46%). Le reti Rai si aggiudicano la prima serata con 9 milioni 575 mila telespettatori e il 42,2 di share (Mediaset 29.44%, La7 3.34%), la seconda serata con 4 milioni 920 mila spettatori e il 40,9 di share (Mediaset 21.84%, La7 2.48%) e l'intera giornata con 4 milioni 293 mila spettatori e il 39,4 di share (Mediaset 26.42%, La7 3.07%).

Seguono in prime time su Italia 1 il film "L'ultimo dei Templari" con 1.235.000 spettatori (5.57%); su Rai3 il film "Prima che la notte", sulla storia del giornalista e scrittore Pippo Fava, è stato visto in prima serata da 694 mila spettatori, ottenendo il 3,3 di share. Su Retequattro "Stasera Italia Weekend" ha avuto nella prima parte 1.126.000 spettatori (5.07%) e nella seconda 1.089.000 spettatori (4.76%) Su Rai1 si confermano i successi de "L'Eredità", nel preserale, con 4 milioni 547 mila spettatori e il 23,3 di share; The Wall Week End su Canale 5 ha avuto 3 milioni 781 mila spettatori (19.57%).

In access prime time vince "I Soliti Ignoti - Il Ritorno" su Rai1 con 4 milioni 770 mila spettatori e il 21 di share; seguono su Canale 5, "Striscia la notizia" con 3.697.000 spettatori (16.3%). Per quanto riguarda, segnala l'ufficio stampa Rai, la fascia del mattino di Rai1, "Uno Mattina in Famiglia" ha totalizzato 1 milione 859 mila spettatori con il 26,9 di share, "Buongiorno Benessere" ha fatto registrare 1 milione 269 mila telespettatori e il 17,1 di share, "Dreams road" 1 milione e 138 mila con il 12,4, "Linea Verde Life" 2 milioni 144 mila spettatori e il 14,6 di share.

Al pomeriggio, sempre su Rai1, "Linea Bianca" ottiene 2 milioni e 282 mila spettatori con il 13,7 e "Italia Sì!" nella seconda parte ha raggiunto 2 milioni 331 mila spettatori con il 15,3 di share. In seconda serata su Rai2 da segnalare "Tg2 Dossier" su Macron che ottiene 933 mila spettatori e il 10,1 di share e a seguire "Tg2 Storie" che raggiunge 500 mila spettatori, con l'8,3 di share. Su Rai3 "Le Parole dell'Anno" di Massimo Gramellini è stato seguito da 1 milione 105 mila spettatori con il 4,9 di share, mentre nel pomeriggio la 42esima edizione del "Festival del Circo di Montecarlo" è stata vista da 1 milione 242 mila telespettatori con l'8,4 di share.