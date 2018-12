Ci sono anche «Capitan Uncino», «La fata», «Viva la mamma» e «L'isola che non c'è» fra i classici di Edoardo Bennato che attraversano la colonna sonora del musical "Peter Pan" in scena, stasera, venerdì 21 alle 21 all'Auditorium. Un musical, tratto dal celebre romanzo di James Matthew Barrie, che non è solo un semplice spettacolo teatrale ma un vero e proprio sogno che si trasforma in un viaggio verso «l'isola che non c'è» nel segno di Peter Pan.

La nuova edizione del musical ha festeggiato nel 2016 i dieci anni dal suo debutto ed è uno spettacolo che è stato insignito di prestigiosi premi come il Premio Gassman e il Biglietto d'Oro Agis. Cuore pulsante dello show è la colonna sonora di Edoardo Bennato con alcune tra le più famose canzoni tratte dal mitico album del 1978 «Sono solo canzonette». Il cantautore napoletano ha riarrangiato per questo "Peter Pan" molti brani che hanno segnato il suo percorso d'artista aggiungendo a questi anche l'inedito «Che paura che fa Capitan Uncino».

Altro punto di forza del musical sono i 20 performer in scena, diretti dal regista Maurizio Colombi che animano un mondo magico arricchito di effetti speciali come il volo di Peter.Sullo sfondo, la fatina Trilli, gli immancabili duelli con Capitan Uncino e i suoi pirati, il simpatico Spugna, la vivace compagnia dei Bimbi Sperduti, Giglio Tigrato e il sinistro ticchettio dell'astuto coccodrillo che terrorizza Uncino. Una delle sorprese del musical sarà la piccola fata che accompagna Peter nelle sue avventure: un drone che, librandosi in platea, renderà ancora più spettacolare l'esperienza a teatro. Coraggioso, avventuroso e sognatore Peter Pan, il bambino che non vuole crescere mai, nel musical ha il volto di Giorgio Camandona, 30 anni, genovese, con un curriculum nel mondo del musical che lo ha visto in Frankenstein Junior, Pinocchio e Grease solo per citare alcuni titoli.