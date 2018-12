A Mori in viaggio con Rocco Papaleo

È triplo l’appuntamento di oggi al teatro sociale Gustavo Modena di Mori: arriva lo spettacolo del bravo Rocco Papaleo che porta in scena Coast to Coast.



Parallelamente allo spettacolo sarà inaugurata anche una mostra della pittrice Graziana Pizzini e sarà finalmente aperto il bar del teatro.

Lo spettacolo di Papaleo inizia alle 20.45. È uno show che suggerisce l’idea di un viaggio, ma espressa così suona vaga. Papaleo non precisa se di piacere o di lavoro. Se di sola andata o prevede un ritorno. Non indica un’andatura. Definisce solo l’intenzione di uno spostamento. E poi, chi si sta spostando? Una persona? Una comitiva? Ci sono confini da attraversare? Diffidenze da superare?



«La verità è che nemmeno noi – spiega la compagnia - lo sappiamo. È solo un’idea di mettersi in movimento. Un desiderio di sentirsi stranieri, di ascoltare voci che non siano le nostre, anche a costo di non capirle. Un viaggio prevede soste, accampamenti e bivacchi, a patto che lascino tracce del nostro passaggio. Una pentola rimasta sul fuoco, l’eco di una canzone che ci ha tenuto compagnia, di un racconto che ci ha fatto sorridere o immalinconire. Cose che vengano buone per altri viaggiatori. E poi “Coast to Coast” vale anche per tragitti di altra natura. Da un malessere a un’allegria, da un malinteso a un accordo, da uno sgarbo a una gentilezza. Percorsi che non si misurano in chilometri, ma nella fatica necessaria per ricomporre il sentimento che ci separa dalle persone che non vogliamo perdere. “Coast to Coast” è l’impossibilità di fermarsi, sapere di essere transitori, comprendere che tutto è provvisorio, e per questo meravigliarsi sempre. Che più o meno, è il senso del viaggio che compiamo ogni giorno, tutti i giorni, finché ci è concesso di guardare fuori dal finestrino».



Accanto allo spettacolo ci sarà la mostra di Graziana Pizzini. Due appuntamenti che rendono soddisfatto l’assessore moriano alla cultura, Filippo Mura: «Questo appuntamento può essere un positivo segnale di quella volontà di trasformare il teatro in uno spazio culturale ancor più aperto alla comunità. La stagione teatrale organizzata dal comune ci consente di far partire altre progettualità che possono trovare casa nel teatro sociale».



La mostra di Graziana Pizzini è curata da Giulio Mengoni, che spiega: «Graziana Pizzini è un’artista roveretana, allieva di Albert Dedja. Ha partecipato a mostre ed esposizioni importanti anche a livello nazionale. I quadri in esposizione a Mori, lavori recenti dell’artista, realizzati principalmente a collage con uno stile fresco e dinamico». Quindi, oltre alla mostra parte anche il bar, messo in piedi dall’Associazione «La Poderosa».