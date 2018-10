I ricordi di una vita scorrono sotto la puntina di un giradischi: arriva su Rai3 Da giovedì 11 ottobre, alle 23.10 il programma musicale condotto e scritto da Riccardo Rossi "I miei vinili", dedicato alla passione e agli aneddoti legati ai dischi in vinile. Ospite della prima puntata sarà Luca Cordero di Montezemolo che svelerà lati inediti della sua lunga amicizia con Lucio Dalla, originario di Bologna come lui, e di periodi passati insieme in Sicilia. Una ventina di appuntamenti con altrettanti protagonisti tutte made in Rai3.

Tra gli altri Riccardo Rossi incontrerà, nella seconda puntata Alessandro Gassmann, e nella terza Claudia Gerini. E si seguito Carlo Verdone, Umberto Guidoni, Renzo Arbore, Amanda Lear, Nek, Fabio Canino, e tanti altri che saranno invitati dall'attore e conduttore "a raccontarsi attraverso i loro album preferiti, addentrandosi in quell'universo di sentimenti che solo le canzoni del cuore riescono a liberare". I miei vinili nato da un'idea di Claudio Donato. La regia è di Cristiano D'Alisera.