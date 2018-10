Jesus Christ Superstar verso il tutto esaurito

Si apre nel segno di Jesus Christ Superstar la ricca stagione dei musical proposta all’Auditorium di Trento da Fiabamusic in collaborazione con il Centro culturale Santa Chiara.

Oltre 1200 sono i biglietti già venduti complessivamente per i due spettacoli in programma sabato 6 e domenica 7 ottobre, entrambi gli eventi previsti alle ore 21, ma nel mirino degli organizzatori, come accaduto già lo scorso anno, c’è un doppio sold out considerando la popolarità che circonda questo musical.



Jesus Christ Superstar che nella versione italiana in lingua originale, firmata da Massimo Romeo Piparo, ha compiuto da tempo i vent’anni vanta ormai numerosi record sull’onda del capolavoro di Andrew Lloyd Webber e Tim Rice, uno dei musical più famosi e amati di tutti i tempi. Si tratta di uno spettacolo di livello internazionale, una messa in scena che prevede che tutto sia cantato e suonato rigorosamente dal vivo e che racchiude nella sua storia una colonna sonora conosciuta da tre generazioni e vede nel ruolo principale quel Ted Neeley che diede un’impronta mitica e indelebile al ruolo di Gesù nello storico film di Norman Jewison uscito nel 1973.



Un musical di livello internazionale, quello che si vedrà all’Auditorium, che racchiude nella sua storia, che ispira alle vicende dell’ultima settimana della vita di Gesù (l’ingresso a Gerusalemme, il processo, la condanna a morte e la crocifissione) narrate dalla prospettiva originale del punto di vista di Giuda Iscariota, una colonna sonora conosciuta da tre generazioni. Fra i brani divenuti dei veri e propri must di quest’opera rock anche Heaven on their minds, Everything’s alright, This Jesus must die, Simon Zealotes/Poor Jerusalem, I don’t know how to love him, Gethsemane (I only want to say) e Superstar.



Biglietti in prevendita, con posti numerati, nel circuito Primiallaprima.