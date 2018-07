Passaggi segreti, casseforti inviolabili, gioielli reali, impenetrabili castelli: nessun ostacolo ferma l’affascinante principe dei ladri che in ognuna delle sue gesta dà prova di fascino e di astuzia, mettendo a segno le imprese più audaci, assumendo le identità più eclettiche, utilizzando le strategie più rocambolesche.

Arsenio Lupin è il nuovo progetto di Netflix con Omar Sy che presterà il volto al ladro gentiluomo più famoso del mondo. Il colosso streaming ha annunciato la sua prossima serie originale francese, un adattamento contemporaneo della saga, che riprende il personaggio nato dalla penna di Maurice Leblanc (numerosi gli adattamenti televisivi cinematografici compreso lo strepitoso successo manga animato giapponese) che sarà disponibile in esclusiva per gli utenti Netflix di tutto il mondo nel 2020.

La star del cinema francese Omar Sy (Quasi amici) interpreterà il protagonista: «Sono entusiasta di questo ruolo», ha commentato sul suo profilo Twitter, «Arsenio Lupin, personaggio iconico e carismatico, prenderà di nuovo vita in un adattamento moderno, unico nel suo genere. È meraviglioso unirsi a Netflix, un servizio che offre così tanti programmi diversificati e di qualità, che mi ispirano ogni giorno».

Isabelle Degeorges (Gaumont Télévision) sarà la produttrice.

Fu Maurice Leblanc nel 1905 a inventare il personaggio di Arsène Lupin, ladro gentiluomo protagonista di numerosi romanzi, dai quali furono tratte diverse trasposizioni cinematografiche e televisive oltre alla famosa versione animata Lupin III nel 1967.