Quando le avevamo presentate la prima volta, avevamo scritto che sicuramente ne avremmo sentito parlare. Così è stato.



E adesso le gemelle Dellai, le due sorelle trentine lanciate da Rocco Siffredi tra le star del porno, sono pronte a tornare in regione.



Venerdì prossimo, 16 marzo, saranno le protagoniste assolute del «Bolzano Erotik Festival», edizione 2018, la due giorni hard core organizzata dal «Night Club Show Girl» di via Siemens.



Le «Dellai Twins» sono annunciate come «Special Guest» di un programma che propone una nutrita pattuglia di pornostar.