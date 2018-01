Il countdown è partito: il 13 gennaio, dopo 20 stagioni all'attivo, Maria De Filippi torna con l'appuntamento più atteso per Canale 5, la corazzata del sabato sera "C'è posta per te" (e Rai1 propone il film Mister felicità e si prepara ad affidare ai film la controprogrammazione, almeno nelle prime settimane). Anche questa edizione riserva grandi sorprese e grandi personaggi che vengono coinvolti nelle storie. Sono Michelle Hunziker, per la prima volta in tv in coppia con il marito Tomaso Trussardi, e il bomber della Juventus Gonzalo Higuain i primi famosi pronti a dismettere i panni da vip per emozionarsi e ricambiare il proprio affetto verso le persone che hanno scritto per loro.

Nelle prossime puntate, tra gli altri ospiti attesi a C'è posta per te, l'attore britannico Gerard Butler, l'attore statunitense Patrick Dempsey, i rapper Fedez e J-Ax e l'attrice Giulia Michelini, reduce dal grande successo della fiction Rosy Abate.

De Filippi, cantastorie per eccellenza, parla al cuore delle persone raccontando storie autentiche che vedono protagonista la gente comune. Vicende sentimentali diverse tra loro, a volte dolorose, altre volte più leggere, ma sempre capaci di toccare le corde più profonde. Sono tante le stelle dello spettacolo, del cinema, della musica e dello sport che in questi anni si sono emozionati a "C'è posta per te". Tra loro: Sophia Loren, Julia Roberts, John Travolta, Robert De Niro, Nicole Kidman, Dustin Hoffman, Andy Garcia, Richard Gere, Sean Penn, Jude Law, Charlize Theron, Bradley Cooper, Richard Madden, Chris Hemsworth, Gerard Depardieu, Cristopher Lambert, Serkan Cayoglu, Patrick Dempsey, Kevin Costner, Matthew McConaughey, Keanu Reeves, Ellen Pompeo, Orlando Bloom, Antonio Banderas, Mariah Carey, Maradona, Kakà, Ronaldo, Andriy Shevchenko, Roberto Baggio, David Beckham, Alex Del Piero, Francesco Totti, Mauro Icardi.

Il format, ideato da Maria De Filippi con Alberto Silvestri, è prodotto dalla casa di produzione Fascino P.g.t. per Mediaset. Il successo del format è internazionale, è stato infatti venduto in oltre 24 nazioni tra cui: Spagna, Francia, Grecia, Germania, Portogallo, Libano, Turchia, Marocco, Tunisia, Argentina, Perù, Venezuela, Romania, Bulgaria, Belgio, Canada e Usa.