"Suoni Universitari": 5 appuntamenti con il contest

Con l’apertura delle iscrizioni, da ieri, torna per la sua quindicesima edizione il concorso Suoni Universitari, che è diventato uno dei contest più longevi a livello regionale.

«Suoni Universitari», organizzato dall’Opera Universitaria in collaborazione con le associazioni Sanbaradio, Udu Trento, Unitn, il Centro S.Chiara, il Servizio Politiche Giovanili del Comune di Trento e il Centro Musica, proporrà cinque appuntamenti al Teatro Sanbapolis di Trento.



Un contest destinato a selezionare un solista o una band che si esibirà l’11 dicembre a Sanbàpolis nell’ambito dell’evento Christmas Party di Sanbaradio, proposto in collaborazione con Upload Sounds. Il vincitore avrà inoltre a disposizione sedici ore nello studio di registrazione al Centro Musica mentre per questa edizione verrà realizzata una compilation che conterrà dodici brani, tre per ogni finalista, registrati live in occasione della finale e ogni finalista avrà diritto ad almeno cinquanta copie del cd.



L’iscrizione a Suoni Universitari è gratuita e potrà essere effettuata online fino al 16 ottobre compilando il modulo presente sul sito operauni.tn.it. Il concorso è rivolto a solisti o a gruppi musicali che propongono musica di propria composizione, di ogni genere, in qualsiasi lingua e che abbiano almeno un componente studente (che non sia fuori corso da più di 3 anni) o dottorando iscritto, per l’anno accademico 2018/2019 o 2019/2020, all’Università di Trento, al Conservatorio di Trento, alla Trentino Art Academy e all’I.S.I.T.



La domanda dovrà essere corredata da tre brani inediti, dai testi integrali con eventuale traduzione se in lingua straniera, da una scheda informativa che deve contenere: il nome del gruppo, le generalità dei suoi componenti, una biografia e almeno due foto a colori. I brani dovranno essere caricati sul sito in formato mp3 e non potranno più essere modificati o sostituiti fino alla scadenza del concorso.

I partecipanti ammessi alle selezioni si esibiranno in serate aperte al pubblico, davanti a una giuria di addetti ai lavori (musicisti, giornalisti musicali, discografici) di cui farà parte almeno uno studente dell’Università di Trento Ogni serata di selezione, condotta da Sanbaradio e trasmessa in diretta streaming su Sanbaradio.it, avrà un vincitore votato dal pubblico e un gruppo ospite che suonerà al termine delle selezioni. Le serate della prima fase si svolgeranno il 6, il 13, il 20 e il 27 novembre mentre la finale, in cui la giuria proclamerà il vincitore, si terrà il 4 dicembre.