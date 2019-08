Per il 40° Rossini Opera Festival è andata in scena ieri al Teatro Rossini la «prima» di «Demetrio e Polibio», opera seria su libretto di Vincenzina Viganò-Mombelli rappresentata per la prima volta a Pesaro nel 2010, a 200 anni dalla sua composizione. La compagnia di canto comprende Jessica Pratt (Lisinga), il mezzosoprano trentino Cecilia Molinari (Demetrio-Siveno), Juan Francisco Gatell (Demetrio-Eumene) e Riccardo Fassi (Polibio); Paolo Arrivabeni dirige la Filarmonica Gioachino Rossini e il Coro del Teatro della Fortuna, la regia è di Davide Livermore.

Una conferma per la cantante trentina. Nata a Riva del Garda, diplomata in Canto e in Flauto, laureata in Medicina, si è perfezionata presso l'Accademia Rossiniana con la guida di Alberto Zedda. E da allora è spesso nei cast rossiniani.

Questa è la prima opera di Gioachino Rossini; composta intorno ai 18 anni (1810), ma il compositore cominciò a lavorarci a sedici anni. Andò però in scena al Teatro Valle di Roma solo nel maggio 1812. In realtà è una delle opere meno rappresentate, paradossalmente ocurata come fu dagli altri capolavori di Rossini. Ma è stato proprio il Rossini Opera festival a rivalutarla e a farla riscoprire una decina d’anni fa.

Altro titolo in programma è «Semiramide», che ieri ha inaugurato il Festival con la direzione di Michele Mariotti (alla guida dell’Orchestra Nazionale della Rai) e la regia di Graham Vick; nel cast Salome Jicia col ruolo del titolo e Varduhi Abrahamyan (Arsace). Domani sarà la volta de «L’equivoco stravagante», dramma giocoso in due atti su libretto di Gaetano Gasbarri; Carlo Rizzi dirige l’Orchestra Nazionale della Rai, nella compagnia Teresa Iervolino (Ernestina) e Paolo Bordogna (Gamberotto).

Come ogni anno sarà inoltre allestito «Il viaggio a Reims», protagonisti gli allievi dell’Accademia Rossiniana. Le repliche proseguiranno fino al 23 agosto. È questo un appuntamento di un certo rilievo per Cecilia Molinari, nata a Riva del Garda (figlia di Claudio, l’ex sindaco e senatore rivano), che questo autunno canterà la parte di Cherubino ne «Le nozze di Figaro» al Palau de les Arts di Valencia.