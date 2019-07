Quarto appuntamento di Itinerari Folk con la musica degli italo-argentini SuRealistas oggi, lunedì 15 luglio, nel Cortile Crispi Bonporti alle ore 21.30.



Formazione italo-argentina recentemente allargatasi ad otto elementi nel corso di un recente e fortunato tour europeo, i SuRealistas incarnano perfettamente quell’orizzonte latino a cui si ispira questa edizione di Itinerari folk.



Musica popolare e canzoni originali, ritmi afro-cubani e tradizioni andine, energia vitale e saudade, passione e nostalgia di una milonga a Buenos Aires. Sono alcuni degli elementi che il gruppo porta sul palcoscenico con la capacità di catturare e coinvolgere qualsiasi pubblico e che rivivono anche nel loro ultimo album “Canta”. Un lavoro composto da undici brani ideati proprio per restituire l’esperienza e le sensazioni della musica dal vivo, ma ricchi di riferimenti alle radici della musica latinoamericana. Una passione che accomuna questi giovani musicisti capaci di miscelare con grande naturalezza personalità e percorsi diversi in un prodotto fresco e mai banale, che presenta sonorità acustiche ed elettriche, momenti intimi e spazi di festosa solarità.



I componenti del gruppo SuRealistas sono Jeremías Cornejo (voce, chitarra, ukulele), Agustín Cornejo (voce, chitarra acustica, chitarra elettrica), Joaquín Cornejo (sax alto, pianoforte, diamonica), Francesco Messina (voce, percussioni), Mauro La Mancusa (tromba), Gianni Valenti (sax tenore), Matteo Bonti (basso elettrico e contrabbasso), Pietro Borsò (percussioni).



Gli organizzatori ricordano che è previsto un biglietto di ingresso al costo di 5 euro, con una riduzione a 3 euro per gli under 15. Il concerto avrà inizio alle ore 21.30. In caso di pioggia, l’evento si trasferirà al Teatro Auditorium.



Il prossimo appuntamento di «Itinerari Folk» è con la cumbia colombiana dei Puerto Candelaria.