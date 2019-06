I Bastard nelle trincee con Divi

C’è una collaborazione di prestigio come quella di Davide Autelitano, in arte Divi, cantante e bassista dei Ministri, una delle rock band al top in Italia, nel nuovo singolo dei Bastard Sons of Dioniso.

Per lanciare il loro tour estivo Michele Vicentini, Jacopo Broseghini e Federico Sassudelli hanno puntato su una nuova versione di «Il Falegname» una delle canzoni più incisive tratte dal loro ultimo album «Cambogia» uscito a fine 2017.



Il singolo è accompagnato da un videoclip, diretto da Matteo Scottone e girato in alcuni siti trentini della Grande Guerra. Sulla scelta di collaborare con Davide Autelitano il bassista dei Bastard Jacopo Broseghini spiega: «Con i Ministri, oltre ad una certa affinità musicale ci unisce da anni una bella amicizia nata in occasione di un concerto fatto insieme in occasione del festival Sot Ala Zopa in Primiero. Così abbiamo pensato a Davide per dare un graffio in più, un tocco ancor più grintoso al Falegname».



La rivisitazione va a chiudere le uscite legate all’album «Cambogia»: «Di fatto - sottolinea Jacopo - ne è uscita quasi una canzone nuova, con un taglio particolare grazie alla voce di Divi, per un progetto che mette anche un punto definitivo sul lavoro fatto attorno al nostro ultimo album e ci spinge a guardare avanti».



Le immagini del video, affidate al noto videomaker trentino Mattteo Scotton, sono state girate al Forte di Mezzo di Mattarello e nella zona delle trincee del Nagià Grom che porta in Valle di Gresta ed hanno una connotazione bellica: «Il falegname che è dentro ognuno di noi - conclude il bassista dei Bastard - si dà da fare, incastra pezzi di realtà, colle, attacca briga, combina puzzle infiniti tra quello che trova, aprendo finestre che non ci sono ma si affacciano sul virtuale. Il falegname cerca un bene come chi, alla guerra, cerca un fine salvifico. E il passo, tra vivere e sopravvivere, è breve, la guerra è tutta di posizione, lì in trincea».



Per i Bastard i prossimi mesi saranno tutti all’insegna dei live prima di tornare, il prossimo autunno, in studio di registrazione: il tour inizierà l’8 giugno a Cordovado in provincia di Pordenone e avrà fra le sue tappe principali quelle di Treviso, il 19 luglio per Suoni di Marca Festival, di Minerbe nel veronese il 20 luglio, di Rivoltella del Garda (Bs) il 3 agosto per il Festival Rock Noi Musica e di Schio, il 17 agosto, per l’evento Like at Woodstock Festival.