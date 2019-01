"Il concerto che proporremo a Trento, oltre la musica, si lega anche ad aneddoti, racconti e alle immagini di alcune pellicole con la proiezione in simultanea di frammenti di film di cui eseguiamo la colonna sonora. Durante lo spettacolo si ascolteranno le musiche più celebri di Ennio Morricone in una sorta di percorso cronologico che parte dagli anni '60 e dall'immaginario western di Sergio Leone per arrivare ai film di Tornatore , come "La leggenda del pianista sull'oceano", e a Quentin Tarantino". Sono queste le parole scelte dal Maestro Andrea Albertini nell'intervista rilasciata all'Adige per delineare l'omaggio a Ennio Morricone racchiuso nello spettacolo "Ennio Morricone. Musiche da Oscar " proposto stasera, sabato 12 alle 21, all'Auditorium.



Un viaggio fra le più note colonne sonore del grande compositore selezionate tra le oltre 400 musiche da film, dagli esordi dei mitici "Spaghetti Western" con Sergio Leone fino alle collaborazioni più recenti. Protagonista strumentale del concerto sarà l'Ensemble Le Muse, che ha avuto anche l'onore di rappresentare l'eccellenza musicale del nostro Paese all'inaugurazione del semestre di presidenza italiana presso l'Unione Europea, diretto al pianoforte dal suo ideatore, il maestro Andrea Albertini accompagnato dalla suadente voce di Angelica De Paoli.

Musiche, quelle di Morricone, che diventano immagini, tanto sono radicate nella memoria collettiva le scene di alcuni film che le colonne sonore del grande compositore hanno contribuito a far diventare celeberrimi per un lungo elenco che comprende anche pellicole come C'era una volta il west, Il Buono il brutto e il cattivo, Giù la testa, Mission, Malena e Nuovo cinema Paradiso. Questo, senza dimenticare il Morricone autore di canzoni diventate dei classici come "Se telefonando", portata al successo da Mina, e "Here's to you" cantata da Jon Baez