Lorenzo annuncia il Jova Beach party

«Il primo ricordo cosciente della mia vita è la sera che guardai la tv quasi 50 anni fa lo sbarco sulla luna, avevo 3 anni e il mio primo ricordo è la luna, la luna è la spiaggia dell’universo».



Così Jovanotti ha aperto la conferenza stampa durante la quale ha annunciato la sua nuova avventura per il 2019, il Jova Beach Party, un tour sulle spiagge italiane, «più di un concerto, più di una festa un format completamente nuovo, una giornata intera totalmente diversa ogni volta». «E un mese dopo lo sbarco sulla luna un altro importante evento da ricordare, Woodstock, un nuovo modo di stare al mondo - ha aggiunto - ecco, io il prossimo anno voglio celebrare questi due eventi straordinari».





Ma qualcosa trapela già da giorni sul web. Si parla di un tour nel 2019 sulle spiagge italiane, una specie di villaggio itinerante, che non sarà solo palcoscenico per la musica. Jovanotti, 52 anni compiuti a settembre, durante l’anno è stato impegnato in tournée nei palasport. Un anno fa è uscito il suo ultimo album, il quattordicesimo, «Oh, vita!».